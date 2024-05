Incidente sulla Pontina in direzione Roma

ROMA – Un incidente stradale si è verificato sulla Pontina all’altezza di Castel Di Decima in direzione Roma con uno scooter finito fuori strada. Per soccorrere il conducente è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per cui è stata bloccata la viabilità anche in direzione Latina. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia stradale. La Pontina è rimasta chiusa al traffico per i rilievi. Il traffico è ovviamente in tilt, con la coda di auto che parte già da Castel Romano.