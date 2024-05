“La scuola che mi piace”, ecco i vincitori del concorso fotografico del San Benedetto

LATINA – Lo scorso 16 maggio, presso l’Aula Magna dell’Istituto San Benedetto di Latina, si è svolto il momento conclusivo del Concorso fotografico “La scuola che mi piace”, giunto alla sua seconda edizione.

Il Concorso nasce dalla volontà del Dirigente Ugo Vitti di dare seguito ad una iniziativa inaugurata l’anno scorso, che permette di catturare e restituire, in uno scatto, i mille volti di un Istituto unico sul Territorio pontino. Il Concorso risponde all’idea di coinvolgere tutta la comunità del San Benedetto, da studenti, a docenti, a personale ATA, a genitori nella ricerca del migliore “click”; ma vuole essere anche una finestra che si apre al Territorio per rendere partecipi coloro che visitano normalmente l’Istituto per l’acquisto dei prodotti dell’Azienda agraria.

Per quest’anno l’unica Categoria ammessa dal Regolamento del Concorso è stata “Foto con didascalia”, questo per dare la possibilità agli autori di fissare, anche attraverso le parole, un angolo significativo dell’Istituto San Benedetto.

E quest’anno sono arrivati tanti “scatti” che, dopo una prima selezione social, sono stati valutati, per la proclamazione dei 3 vincitori, da una Giuria di qualità presieduta dal Dirigente Ugo Vitti e formata da:

Laura Pazienti, del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Marcello Scopelliti, fotografo di indubbia fama locale, già National Geographic

Ascanio Malgarini, regista di molteplici film e pubblicità di successo

Elisabetta De Falco, di Radio Immagine

I nomi dei premiati:

1 Emanuela Bozza, studentessa del Corso serale Agrario del San Benedetto

2 Lorenzo Pagliaro, studente della 3 A Tecnico Chimico

3 Ginevra D’Angelo, studentessa della 1B Servizi per l’Agricoltura

I vincitori sono stati premiati rispettivamente con una super tecnologica chiavetta usb, una multipresa usb con attacco Mdi, una cassa Bluetooth. I premi sono stati offerti da Luigi Bonpane.

Molto soddisfatto il Dirigente Ugo Vitti che, nel consegnare i premi ai vincitori, ha espresso i propri ringraziamenti a tutti i partecipanti. “Ogni scatto è non solo una dimostrazione di affetto verso l’Istituto San Benedetto ma anche un regalo fatto da tutti coloro che, in una foto, hanno voluto trasmettere emozioni e sensazioni positive ispirate al San Benedetto” commenta il Dirigente Ugo Vitti. “E proprio perché molti altri possano partecipare al Concorso e venire a rubare uno scatto al nostro Istituto, meraviglioso nei suoi colori in tutte le stagioni, che a partire da subito sarà riaperto il form di partecipazione al Concorso La scuola che mi piace III Edizione 2025” aggiunge con entusiasmo il Dirigente. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2025 e saranno valutate da una giuria popolare, mediante una votazione social, e da una giuria tecnica di esperti individuati dalla Dirigenza”.