Lite a Sezze, identificato e denunciato l’autore del pestaggio

SEZZE – E’ stato identificato e denunciato dai Carabinieri di Sezze, il cittadino romeno classe 2001 residente a Sezze che ieri sera mentre era a un bar al centro del paese, per cause in corso di accertamento, aggrediva un suo connazionale classe 77, nella zona di Porta Pascibella. Il 23enne ha colpito il suo connazionale con un martello in testa e alla mano sinistra tanto che per il 46enne si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Goretti di Latina. L’aggressore si era invece dileguato prima dell’arrivo dei militari che lo hanno però subito rintracciato.