Minaccia la vicina con un vecchio fucile, denunciato 32enne a Sezze

SEZZE – Lo scorso 2 maggio, i Carabinieri di Sezze hanno denunciato un cittadino rumeno classe 96 residente a Sezze per minaccia aggravata. L’uomo per futili motivi, riconducibili a questioni ereditarie, ha minacciato, brandendo un vecchio fucile, la propria vicina di casa. Sono in corso accertamenti da parte della Stazione carabinieri di Sezze al fine di verificare la provenienza e la detenzione dell’arma che è stata posta sotto sequestro.

SAN FELICE CIRCEO – Al Circeo invece i Carabinieri hanno denunciato un tunisino che aveva aggredito presso un bar a San Felice Circeo con un bastone e poi rapinato, un suo connazionale residente a Roma, sottraendogli dalla tasca dei pantaloni la somma contante di euro 200,00 dileguandosi subito dopo con una bicicletta. La vittima, a seguito delle lesioni riportate, era stata trasportata dal personale del 118 presso il nosocomio di Terracina.