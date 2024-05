Operazione Ade, arriva la condanna per il spacciatori pontini

LATINA – Arrivano le condanne per gli imputati dell’operazione Ade del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Latina, sotto il coordinamento della Dda di Roma. I militari avevano scoperto una vera e propria associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Gup del Tribunale ha confermato in toto le richieste formulate dal pm Luigia Spinelli. La condanna più pesante è per Fabio Nalin, 52enne di Latina condannato a 15 anni di reclusione. Contestato per lui, e i privernesi Massimiliano Frattarelli (51 anni) e Antonio Zuccaro (35 anni) l’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Frattarelli è stato condannato a 7 anni e 8 mesi, mentre Zuccaro a 8 anni e 6 mesi. Condanne più lievi per Cesare Panici, 2 anni e 2 mesi, ed Emiliano Fedeli, 3 anni e 8 mesi. Due sono stati i patteggiamenti.

Pietro Canori 73enne di Priverno ha scelto il rito ordinario, così come Enrico Di Fazio, di Cisterna, rinviato a giudizio. Per loro il processo inizierà il prossimo 27 settembre davanti al I collegio del Tribunale di Latina.