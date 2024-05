Operazione Alto Impatto a Sezze

SEZZE – Servizio Alto Impatto a Sezze da parte della Polizia, così come pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nell’occasione Le pattuglie della Polizia di Stato di Latina, con l’impiego congiunto anche degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Lazio, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado.

Effettuati posti di controllo ed accertamenti sulle persone, che hanno consentito di identificare 169 persone di cui 16 stranieri, risultati tutti regolari nonché 109 veicoli con accertamento di violazioni al codice della strada e controllo di diversi soggetti con pregiudizi di polizia. I servizi straordinari ad alto impatto nel territorio del Comune di Sezze, proseguiranno anche nelle prossime settimane.