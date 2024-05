San Donato: Strada Portosello, al via i lavori di bitumazione

SABAUDIA – Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione del manto stradale lungo il tratto di Strada Portosello, in zona San Donato.

La bitumazione interesserà il segmento che va dall’incrocio della Migliara 46 fino alla 49, coprendo quasi sei chilometri di asfalto.

L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a circa 400 mila euro, una somma significativa atta a garantire condizioni di viabilità ottimali per cittadini e utenti della strada.

Un provvedimento atteso da anni, soprattutto dai residenti costretti a disagi quotidiani.

La ditta incaricata della bitumazione è la Picano Srl, con sede a Cassino (Frosinone), che si è aggiudicata la gara d’appalto, nel pieno rispetto e trasparenza della procedura d’affidamento.

L’intervento sulla Strada Portosello è il risultato di un’attenta valutazione delle necessità della comunità e delle condizioni dell’infrastruttura esistente. L’obiettivo, come detto, è migliorare la sicurezza e il comfort dei viaggiatori, oltre a prolungare la durata della strada stessa, riducendo così la necessità di costosi interventi di manutenzione nel futuro prossimo.

“Ringrazio l’architetto Chiara Pozzi, in qualità di Rup e l’intero ufficio Lavoro Pubblici – ha commentato il consigliere delegato Rossella Garrisi – I lavori saranno gestiti con attenzione per minimizzare i disagi per i residenti e gli utenti della strada. Il Comune di Sabaudia si impegna a monitorare costantemente l’avanzamento dei lavori e a garantire il rispetto dei tempi stabiliti. Strada Portesello è un punto di partenza e non di arrivo.

Invitiamo i cittadini a prestare attenzione alle segnalazioni stradali – ha concluso Garrisi – e a seguire le indicazioni fornite durante il periodo dei lavori. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringrazio i cittadini per la loro collaborazione, scusandomi, sin da ora, per eventuali disagi temporanei”.