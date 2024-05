Sermoneta, morto l’uomo che aveva accoltellato la moglie

SRMONETA – E’ morto in ospedale dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportare Franco Mari, l’uomo che nella serata di venerdì ha accoltellato la moglie nella loro casa di via Roio a Sermoneta e poi aveva tentato di togliersi la vita. L’uomo era stato arrestato proprio con l’accusa di tentato omicidio ed era piantonato in un ospedale romano. Questa mattina avrebbe dovuto tenersi l’udienza di convalida e l’interrogatorio davanti al gip per le indagini preliminari Giuseppe Molfese, ma il magistrato ha preso atto del decesso dell’uomo e ha annullato l’interrogatorio.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, che era stato allertati dalla stessa donna ferita gravemente, l’uomo l’avrebbe colpita con un coltello al culmine di un litigio e poi avrebbe tentato di uccidersi puntandosi il coltello alla gola. All’arrivo dei soccorsi, entrambi sono apparsi in condizioni gravissime e sono stati trasferiti in due ospedali della Capitale a bordo di due eliambulanze.