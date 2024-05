Trovato in buone condizioni Arnaldo Passerini, l’uomo di 92 anni scomparso ieri da Borgo Piave

LATINA – E’ stato ritrovato sulla Pontina, molto provato ma in buone condizioni fisiche Arnaldo Passerini, l’uomo di 92 anni scomparso nella mattina di ieri. L’uomo, residente a Borgo Piave, si era allontanato con la sua auto per andare dal meccanico ma probabilmente ha perso l’orientamento. E’ stato ritrovato nei pressi della Pontina, non molto lontano da casa sua. E’ stato portato in ospedale per le cure del caso.