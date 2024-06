4R, parte la campagna di sensibilizzazione della Provincia di Latina

LATINA – Una campagna di sensibilizzazione suoi temi delle 4 r: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti. Una società di comunicazione si è aggiudicata il bando e si occuperà della divulgazione con articoli, pagine social, sito internet e formazione sia nella pubblica amministrazione, sia per i professionisti che, soprattutto, nelle scuole.

“C’è un deficit conoscitivo in particolare sull’ultima R, quella relativa al recupero – ha detto il Presidente della Provincia Gerando Stefanelli- Abbiamo la necessità di costruire cultura sul riutilizzo dei rifiuti e questa campagna si inserisce proprio in questo contesto”

Presente alla conferenza anche Ires Zanghí della Pierrestampa srl che si è aggiunta l’appalto che ha spiegato come queste informazioni verranno veicolate, soprattutto sui social e con le aziende, in modo che ci sia una copertura totale e che possa arrivare a tutti i cittadini.

Molto importante la formazione per professionisti e amministratori, come ha spiegato il consulente, l’ingegner Furio Patri

