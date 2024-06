Acqualatina premia i bambini vincitori del concorso “Disegna il risparmio idrico 2024” nella

LATINA – Premiati oltre 50 bambini delle classi vincitrici del concorso “Disegna il risparmio idrico” nella splendida cornice del Borgo di Fossanova, a Priverno. Un evento speciale: il primo dopo la forzata pausa degli scorsi anni dovuta all’emergenza sanitaria.

Il concorso è parte integrante del progetto “A lezione d’acqua” di Acqualatina, che coinvolge studenti di ogni ordine e grado.

Tra i tanti bellissimi disegni pervenuti, raffiguranti il concetto di risparmio idrico, ad aggiudicarsi i premi quest’anno sono stati gli studenti dei seguenti Istituti:

Primo premio all’Istituto Comprensivo “Natale Prampolini” di Latina

Secondo premio parimerito all’Istituto Comprensivo “Roccagorga-Maenza” plessi “Restaini” e “Bambini di Beslan” e alla Scuola primaria “Gianni Rodari” di Nettuno

Terzo premio parimerito all’Istituto Comprensivo “M. E. Scauro” plesso “Ragazzi del Mondo – Balbo” di Minturno-Scauri e al Comprensivo Emma Castelnuovo plesso “San Giovanni Bosco” di Latina

«Questo, per me, è il primo intervento pubblico nel ruolo di Presidente di Acqualatina e sono davvero felice che sia in un’occasione così lieta e con così tanti ragazzi.» Ha dichiarato la Presidente di Acqualatina, Cinzia Marzoli. «Ho avuto modo di apprezzare da subito questo progetto, soprattutto per l’utilità che può avere, nella diffusione della cultura della tutela ambientale, partendo dai giovani del nostro territorio e dalla loro sensibilizzazione nell’utilizzo di una risorsa limitata come l’acqua. A tal proposito, voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto: gli insegnanti, per il loro costante supporto e per aver stimolato l’interesse degli studenti, le Amministrazioni Comunali e l’Ufficio Scolastico Provinciale, per la loro collaborazione, ma soprattutto, i ragazzi, per aver condiviso con tutti noi la loro visione del domani e il loro talento.»

«Mi unisco ai complimenti e ai ringraziamenti della Presidente: ognuno dei vostri disegni è un nuovo punto di vista sul tema del risparmio idrico e della tutela ambientale e, quindi, per noi un insegnamento prezioso.» Ha aggiunto l’Amministratore Delegato, Marco Lombardi.

L’evento è stato anche l’occasione per ringraziare i tecnici di Acqualatina che hanno supportato il progetto nel ruolo di “guida” nelle visite presso impianti e laboratori. «Dietro l’acqua che esce dai nostri rubinetti, così come l’acqua limpida della nostra costa, che si fregia di numerose bandiere blu – ha aggiunto Lombardi – ci sono delle persone e oggi sono particolarmente lieto che siano qui a incarnare l’impegno che serve per garantire questo servizio così importante per tutti.»

LA STRUTTURA DEL PROGETTO

Il progetto “A lezione d’acqua” da oltre 20 anni è il progetto di sensibilizzazione alle tematiche ambientali e alla salvaguardia delle risorse idriche più importante, per Acqualatina, ed è stato inserito da UTILITALIA, federazione nazionale delle utilities, tra le best practice italiane, selezionato su 274 progetti realizzati da 134 Società.

Ogni anno viene ampliato il ventaglio di iniziative, per fornire un percorso quanto più completo possibile. Si va da giochi educativi sino a lezioni tecniche tenute dagli ingegneri per le superiori e le università.

A tutto ciò si affiancano le visite presso gli impianti e presso i laboratori, così da permettere agli studenti di “toccare con mano” la realtà operativa del sistema idrico.

I NUMERI DELL’ANNO SCOLASTICO 2023/24

Quest’anno sono stati coinvolti oltre 5.000 studenti, 40 scuole, 3 università e un gruppo di ricercatori.

Tutte le scuole interessate possono inviare, già da ora, la propria adesione all’indirizzo email comunicazione@acqualatina.it, per prenotare il proprio posto nel progetto 2024-2025.