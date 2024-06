Ancora fiamme all’ex campo rom Al Karama a Latina

LATINA – Ancora un incendio all’ex Campo Roma di Al Karama a Latina in via Monfalcone, a Borgo Montello. Per cause in fase di accertamento le fiamme si sono sviluppate nel giro di pochi istanti e hanno danneggiato alcune strutture interne dell’ex campo. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, gli agenti della Squadra Volante, la Protezione Civile del Gruppo Passo Genovese e l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco di Latina. I Vigili del Fuoco hanno eseguito un sopralluogo per accertare le cause. Non si esclude l’ipotesi dolosa.