Cisterna- Valmontone, stanziati i fondi nel Dl Infrastrutture

LATINA – Il Consiglio dei ministri dà il via libera allo schema di decreto legge sulla sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, firmato dal ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. In particolare, il provvedimento parla del rinnovo delle concessioni autostradali, la semplificazione e la velocizzazione dei progetti e un nuovo intervento per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, oltre a stanziare i fondi per l’autostrada Cisterna-Valmontone.

In particolare l’articolo 5 che reca “disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali” prevedendo “il finanziamento per consentire la rapida e celere realizzazione di tre opere oggetto di commissariamento”. Primo fra tutti il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone per il quale si autorizza una spesa complessiva di 393 milioni di euro; a questo si uniscono poi la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (per il quale si autorizza una spesa complessiva di 150 milioni di euro); la nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri, segnatamente del Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania e del Centro cinofili, in Pisa (per il quale si autorizza una spesa complessiva di 20 milioni di euro).

“Matteo Salvini stanzia ben 393 milioni di euro per completare il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Grazie di cuore al ministro che oggi, con l’approvazione in Cdm del Dl Infrastrutture, rimedia ad anni di immobilismo, chiudendo una stagione fallimentare che pesava come un macigno per colpa della carenza infrastrutturale. E’ un’opera che Latina e tutto il pontino aspettavano da tempo e che siamo certi potrà arricchire e dare un valore aggiunto a questo territorio, ai suoi cittadini e ad un tessuto imprenditoriale eccellente e di alto livello”.

Lo dichiara la deputata pontina della Lega Giovanna Miele