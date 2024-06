Con l’estate aumentano i controlli della Questura nella zona della movida pontina

LATINA – Nell’ambito del potenziamento dei servizi dedicati alla “Movida” , disposti in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica e che vedono coinvolte tutte le forze di polizia, la Questura di Latina ha pianificato specifici controlli amministrativi per la verifica del rispetto delle norme di pubblica sicurezza da parte dei gestori dei pubblici esercizi. I poliziotti della Squadra Amministrativa nelle ultime due settimane hanno svolto infatti numerosi controlli presso le attività commerciali e locali di pubblico intrattenimento della provincia di Latina, per il contrasto ad ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli ed intrattenimenti pubblici in violazione delle norme del T.u.l.p.s. e per il rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento. Controllati i locali sia della zona pub a Latina che quelli sul litorale della provincia.

Specifica attenzione è stata riservata al controllo nella somministrazione di bevande alcoliche ai minori, all’impatto acustico ed all’intrattenimento danzante.

Nel corso dei controlli, la Questura ha richiamato l’attenzione dei gestori dei locali a una scrupolosa osservanza delle norme di Pubblica Sicurezza in materia di pubblico spettacolo al fine di evitare di incorrere nelle violazioni e nella applicazione delle relative sanzioni.