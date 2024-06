Csc, lavoratori Faisa in assemblea permanente. Risponde l’assessore Di Cocco

LATINA – Sono in assemblea permanente i lavoratori Csc di Latina nel deposito degli autobus di via Ofanto. La protesta nasce dopo che è saltata la giunta, per l’assenza di alcuni assessori, che doveva discutere e deliberare alcuni atti importanti per il trasporto pubblico locale tra cui lo stanziamento dei 2 milioni di euro dalla regione e il prolungamento del bando con Csc in scadenza il primo luglio. “Oggi con la Giunta comunale programmata ci doveva essere l’epilogo positivo del lungo lavoro fatto dai tecnici comunali, apprendiamo invece – scrive il rappresentante regionale Faisa Cisal renzo Coppini – che gli assessori non si sono presentati, mettendo a rischio la continuità del trasporto pubblico della città. L’esasperazione degli addetti è arrivata al punto di non ritorno”, spiegano

L’assessore ai trasporti Gianluca Di Cocco però precisa: “Pur consapevole dei timori dei lavoratori, ritengo del tutto estemporanea l’esternazione offerta oggi dal sindacato Faisa Cisal ai media locali per denunciare la mancata approvazione da parte della Giunta comunale di Latina di una delibera che avrebbe dovuto definire la vicenda del contributo regionale da trasferire all’azienda che gestisce in città il servizio di trasporto pubblico locale”.

“Intanto va precisato – aggiunge l’assessore Di Cocco – che la seduta della Giunta, come ritualmente accade, è programmata per la giornata di giovedì, in questo caso domani 27 giugno, ma soprattutto va sottolineato che l’atto che il sindacato e i lavoratori di Csc attendono si è concretizzato attraverso un provvedimento dirigenziale. La determinazione dirigenziale in questione, infatti, è stata già firmata dal dirigente del settore Mobilità, l’architetto Daniela Prandi, e reca il numero 1328/2024 del 26/06/2024. Ritengo che le notizie fuorvianti uscite quest’oggi siano frutto di malintesi e strumentalizzazioni sui quali non intendiamo alimentare altre polemiche. E’ mia intenzione continuare a lavorare per migliorare il servizio di Tpl come da programma di governo del sindaco Matilde Celentano”.