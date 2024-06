Csc, l’Ugl: “Ancora nessuna certezza per i lavoratori”

LATINA – Nonostatnte la delibera passata in consiglio comunale a Latina per la variazione di bilancio che consentirà di incassare i soldi concessi dalla Regione Lazio al trasporto pubblico locale, per un ammontare di 2 milioni di euro, la Ugl Autoferro ha deciso comunque di scioperare nella giornata di venerdì scorso, per 24 ore. Secondo le stime dell’Ugl, l’adesione è arrivata a circa il 40% “Siamo molto soddisfatti – spiega Giuliano Errico, segretario provinciale di Ugl Autoferro – disagi soprattutto per le prime corse della mattina del venerdì. Abbiamo comunque mantenuto le fasce di garanzia per i cittadini che comunque hanno capito il senso della nostra protesta che significa anche la richiesta di più sicurezza per loro e una modifica alla circolazione sempre nel loro interesse”.

Errico continua: “Noi vorremmo solo evidenziare che nonostante i lavoratori continuino a scioperare con buona adesione, nessuno si preoccupa di chiudere la vertenza in atto che sta portando molti disagi alla cittadinanza, come accaduti nella mattina del venerdì. Inoltre siamo preoccupati del futuro dei lavoratori a contratto determinato e sul fatto che nn c’è ancora nulla in merito al prossimo bando di gara. Ma non abbiamo neanche novità sulla rimodulazione del servizio che presenta molte lacune così com’è oggi”.

A questo si aggiunge inoltre il problema della sosta

ASCOLTA ERRICO