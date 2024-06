Dopo 7 anni torna a Latina il TTSFood. Al Parco San Marco dal 21 al 23 giugno

LATINA – Dopo 7 anni, torna a Latina il TTSFood e per questa occasione allestirà il suo format in una location nuova e mai utilizzata come spazio eventi. Circondati dal verde, dai tanti alberi e all’ombra del laghetto con i suoi fiori di loto, Parco San Marco sarà la location estiva che ospiterà il ristorante sotto le stelle più grade di Latina. Un evento a dir poco sorprendente pieno di gusto, sorprese e tanto sano divertimento per tutta la famiglia.

Parco San Marco, posizionato tra via Aprilia e via Dr. Vincenzo Rossetti, nei giorni 21-22-23 giugno 2024, grazie alla magia del team TTS, si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo street food per un evento imperdibile per gli amanti del genere “on the road” e un’occasione da non perdere per chi ha voglia di entrare a far parte della grande tribù degli amanti del cibo e delle atmosfere uniche che solo lo Street Food sa regalare.

Un festival dove poter degustare ghiottonerie da far girare la testa ai grandi ed ai più piccoli. Per la tappa di Latina, infatti, è stata selezionata una brigata di 25 street chef di assoluto valore. Il meglio del panorama nazionale per un menù ricco di vere e proprie eccellenze. Vedrete materie prime trasformarsi, in modalità espressa davanti ai vostri occhi, in piatti gourmet. Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti tradizionali regionali e incredibili novità da assaporare con amici e parenti. Carni e pesce cotti da veri e propri maestri della griglia. Dolci, specialità vegan e gluten free e piatti da tutto il mondo. Sapori unici, accattivanti e grandi classici delle cucine più apprezzate.

Sarà piacevole immergersi nel verde e con tante sedute messe a disposizione si potranno intraprendere viaggi sensoriali nel mondo della gastronomia per una esperienza di qualità superiore. Potrete scegliere il vostro piatto lasciandovi trasportare da giochi di luce, musica e da un’atmosfera esclusiva, piacevole, rilassante e piena di gusto.

Il Latina Street Food si terrà dal 21 al 23 giugno.

COSA TROVERETE?

I 25 Street Chef si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare dei classici in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra penisola attraverso straordinarie rivisitazioni, come panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura. Panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace. Approdando in Puglia, con le autentiche bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Risalendo la penisola arriviamo fino alle Marche, con olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani. Da una azienda agricola Toscana ottimi hamburger di razza maremmana. Passando poi per l’Abruzzo, gustando i veri arrosticini di pecora cotti alla brace. Panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti. E come non citale il mitico carciofo alla giudia? Ma non finisce qui…

“STRIZZANDO L’OCCHIO ALLE CUCINE ESTERE”

Le proposte internazionali del nostro menù sono tutte da scoprire! Come nelle vere steak house americane, potrete gustare uno slow smoked BBQ con costine di maiale, chicken wings, pulled pork e molto altro. Dal Messico nachos, burritos, tacos e margarita. Dall’Argentina il famoso Asado cotto alla brace, sia al piatto che nel panino ed anche le originali empanadas. Per attraccare poi in Spagna assaporando la vera Paella Valenciana, cotta nelle tradizionali padellone, fagottini di mais con prosciutto jamon serrano e patatas bravas (gluten free) ed ovviamente ottima sangria.

PER GLI AMANTI DEL DOLCE…

Per i più golosi, bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, maritozzi con la panna, cheesecake home-made e delizie al pistacchio. Cannoli e cremolati siciliani e tante altre dolci sorprese.

E DA BERE?

Dal più antico birrificio artigianale bavarese in esclusiva per il TTSFood arriva la birra firmata Landshuter Brauhaus, birra Cruda non Filtrata, una vera eccellenza tutta da gustare. La Drink Zone proporrà ottimi aperitivi a base di prosecco, spritz e cocktail.

Ed inoltre, per abbattere il consumo di plastica, in tutto il villaggio potrete dissetarvi con l’Acqua Minerale Naturale Maniva, in speciali brick originali e interamente riciclabili prodotti da Tetra Pak in esclusiva per TTS FOOD!

INGRESSO LIBERO!

venerdì dalle 17:00 alle 24:00

sabato dalle 17:00 alle 24:00

domenica dalle 17:00 alle 24:00