E’ arrivata in Italia la sorella di Soni, moglie di Satman Singh

LATINA – E’ arrivata a Latina Raman Deep, la sorella di Soni, la 26enne indiana rimasta vedova del bracciante agricolo morto a seguito di incidente sul lavoro e omissione di soccorso. All’incontro, che si è svolto in un’abitazione protetta, era presente il sindaco di Latina Matilde Celentano.

“Ho ancora impresso il lungo abbraccio che si sono strette le due giovani sorelle e il loro pianto. Ho voluto salutarle e ribadire loro la vicinanza dell’amministrazione comunale e della nostra comunità. Domani saranno trasferite in un’altra città, per motivi di protezione”, ha riferito il sindaco Celentano.

Raman Deep è arrivata all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente dall’India ed è stata accompagnata a Latina dai carabinieri.

“Ringrazio l’Arma dei carabinieri, ed in particolare il luogotenente Arpaia, comandante dei carabinieri della stazione di Borgo Podgora – ha proseguito la prima cittadina – per il tatto e la sensibilità mostrata in questa storia così delicata e l’Organizzazione internazionale per l’immigrazione dell’Onu che da venerdì scorso si occupa di Soni, fornendole supporto di mediazione culturale e per l’attivazione degli strumenti di tutela”.

“Adesso ci occuperemo della sepoltura di Satnam Singh. La Procura non ha autorizzato la cremazione, ma ha liberato la salma”, ha concluso il sindaco.