EcoLiri ha presentato la ë-Citroen C3

LATINA – La EcoLiri ha presentato a Latina sabato 1 giugno la ë-Citroen C3. Nella concessionaria di Via Vespucci, l’ultima nata della casa automobilistica francese, è stata illustrata nel dettaglio con la l’aiuto dello youtuber, informatico e tester auto, Matteo Valenza, dal presidente di Ecoliri Davide Papa. Tantissima curiosità fra gli acquirenti che hanno affollato il salone.

I dettagli su modelli, performance e tecnologia nelle due interviste realizzate da Elisabetta De Falco.

“Spaccherà il mercato in due – secondo Matteo Valenza – non costa tanto e ha una grande autonomia e poi la nuova batteria litio-ferro-fosfato può rendere davvero liberi: si arriva a casa, la si attacca e non bisogna fare nulla”.

“Citroen ci sta dando belle soddisfazioni. Ci sono incentivi statali che abbattono il già ottimo prezzo della vettura, ci aspettiamo un bel volume di vendita”, spiega Papa.