Facoltà di Agraria a Latina, potrebbe presto essere realtà

LATINA – Si è svolto ieri presso la Regione Lazio un incontro per valutare la possibilità di istituire nella città di Latina la facoltà di Agraria. Erano presenti la Professoressa e Assessore all’Università della Regione Lazio – Luisa Regimenti, il Consigliere Regionale Angelo Tripodi, fautore, tra l’altro, dell’emendamento approvato in Regione proprio per la costituzione della facoltà di Agraria, il Pro Rettore dell’Università della Tuscia Prof. Marucci Alvaro in sostituzione del Rettore Ubertini e il responsabile dell’area didattica il Prof. Danilo Monarca, la vice Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore San Benedetto di Latina Prof.ssa Anna Reali accompagnata dal Prof. Valeriano Dominici Responsabile dell’area tecnica, il Segretario Generale della Cisl di Latina Roberto Cecere.

L’intento dell’incontro promosso dal Consigliere Angelo Tripodi, è stato di individuare il percorso da intraprendere, che vedrà proprio l’I.I.S San Benedetto di Latina quale location strategica per l’insediamento della neo facoltà. L’analisi ha considerato i costi relativi all’avviamento del futuro triennio del corso di laurea, i costi infrastrutturali di ammodernamento, ma soprattutto l’esame del bacino di utenza-studenti che potrebbero essere interessati al percorso universitario, che andrebbe ad affiancarsi a quelli già presenti offerti dalla Università La Sapienza.

Grande soddisfazione delle parti presenti al tavolo che si sono impegnate ad un nuovo incontro il giorno 8 luglio 2024, per un’ ulteriore ricognizione sull’avanzamento del progetto.

Il Segretario Generale della Cisl di Latina Roberto Cecere ha Commentato: “ L’incontro di oggi è un ulteriore passo verso la creazione di un hub universitario nella città di Latina che possa creare nuove molecole di sviluppo. I corsi di laurea della Sapienza, quelli futuri della Tuscia con la facoltà di Agraria ed infine quelli già esistenti dell’Università di Roma Tre con la facoltà del DAMS, che si avvia al terzo anno di attività didattica, sono i giusti presupposti per lo sviluppo del polo universitario di Latina con incremento non solo di investimenti economici ma soprattutto di aggregazione giovanile vero unico motore di sviluppo del nostro amato territorio. La politica quando vuole può fare molto.