Gaeta, in servizio in estate le moto d’acqua della Polizia

GAETA – Entrano in azione oggi le moto d’acqua della Polizia di Stato, verranno impiegate durante l’estate nei servizi di controllo e di pattugliamento in mare. Si tratta di scooter acquatici Yamaha FC Cruiser 1.800 c.c., omologati per il trasporto di tre persone, capaci di raggiungere i 70 nodi di velocità (circa 130 Km orari), allestiti per servizi di pronto intervento, controllo del territorio e prevenzione dei reati entro un miglio dalla costa e sugli arenili – tipici compiti della polizia di prossimità -, insomma, una vera e propria Volante del mare.

Per l’estate, cittadini e turisti del Golfo di Gaeta, potranno contare sugli agenti delle moto d’acqua della Polizia di Stato, i cui compiti istituzionali vanno dalla polizia marittima e vigilanza, controlli sulle zone interdette alla navigazione, tutela dei siti marini protetti e soccorso pubblico. Già venerdì 24 maggio, gli equipaggi sono stati impegnati in occasione della 3° edizione Steelman, noto evento sportivo comprendente diverse discipline e gare ibride in versione 12 o 24 ore, che ha coinvolto oltre 300 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Quel giorno gareggiavano circa 60 kayak ed oltre 120 nuotatori che necessitavano di un cordone di sicurezza predisposto unitamente ad altri enti. Durante la gara l’equipaggio delle moto d’acqua della Polizia di Stato – composto da due operatori in servizio di ordine pubblico brevettati anche per il soccorso in mare – è dovuto intervenire in favore degli occupanti di un kayak che gareggiava nei 5000 metri, perché lo scafo danneggiato ha iniziato ad imbarcare acqua e rischiava di affondare.

Il giorno seguente, è stata fornita assistenza a circa 150 nuotatori, 10 dei quali hanno mostrato difficoltà dovute alle avverse condizioni meteo e per tale motivo sono stato presi a bordo e condotti a terra in tutta sicurezza.