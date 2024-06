Incendio a Roccasecca dei Volsci, in fiamme 4 ettari di bosco

ROCCASECCA DEI VOLSCI – Ieri, dopo le 17, i Vigili del fuoco del Comando di Latina sono intervenuti per un vasto incendio di vegetazione. Nel territorio di Roccasecca dei Volsci, la squadra vvf di Latina, è intervenuta a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio che stava interessando piante di alto fusto a poca distanza dal paese. Si è trattato di circa 4 ettari tra un bosco di querceto e appezzamenti di piante di ulivo coinvolti dall’incendio. Necessario per le operazioni di spegnimento un elicottero regionale ed un Canadair della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, entrambi coordinati a terra da un dos vvf. In supporto ai vigili del fuoco anche diverse associazioni volontari di Protezione Civile. L’intervento è terminato dopo le 20. Non si registrano persone coinvolte.