Incendio all’autoparco al Circeo, 8 mezzi della società di raccolta rifiuti distrutti

SAN FELICE CIRCEO – La scorsa notte un incendio nell’auto parco comunale della società che si occupa della raccolta dei rifiuti a San Felice Circeo, ha distrutto otto mezzi della società. I danni sono ingenti e ora si indaga sulle cause che al momento sono in fase di accertamento. In via della Pineta, per domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

«Rispetto a quanto avvenuto la scorsa notte – dichiara il Sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – confidiamo nell’operato degli investigatori e degli inquirenti affinché venga fatta luce sull’incendio che ha interessato alcuni mezzi parcheggiati nell’autoparco di via della Pineta. Ringrazio, a nome di tutta la nostra Amministrazione, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto riuscendo a circoscrivere e limitare i danni».