Incendio sulla Pontina, traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia da Castel Romano

ROMA – Un incendio sulla Pontina sta rallentando il traffico in entrambi i sensi di marcia. A prendere fuoco sterpaglie vicino allo spartitraffico. E le code sono in aumento, in entrambi i sensi di marcia. Ad annunciarlo è Astral Infomobilità, secondo cui le code sono in aumento all’altezza di Castel Romano. E in entrambi i sensi di marcia. Pochi giorni fa un altro enorme rogo, sempre sulla SS148, verso Roma con la strada che è stata completamente bloccata all’altezza di Castel Romano.