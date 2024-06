Incidente mortale su via Valloncello a Cisterna

CISTERNA – Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio su via del Valloncello a Cisterna. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una moto si è scontrata con una Kia. Secondo la primissima ricostruzione l’auto stava entrando in un’abitazione privata quando si è scontrata con il mezzo a due ruote. Per il motociclista, un uomo di 53 anni, non c’è stato nulla da fare nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118. Ferita la donna alla guida della Kia, trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sul posto anche la Polizia, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.