“La guerra in provincia di Littoria. Ottant’anni dopo”: presentazione al Circolo Cittadino

LATINA – Sarà presentato giovedì 20 giugno al Circolo Cittadino di Latina in collaborazione con l’Isus, l’istituto di Scienze Umane, “La guerra in provincia di Littoria. Ottant’anni dopo (1944-2024). Avvenimenti, conseguenze, considerazioni, di Pier Giacomo Sottoriva.

Con il volume, l’autore, che oggi ha 86 anni, completa una ricerca iniziata nella prima metà degli anni Sessanta del Novecento, dedicata agli eventi bellici in provincia di Latina. Dopo aver pubblicato I giorni della guerra in provincia di Littoria (ed per la prima volta nel 1974 da Ezio Fiorletta e poi riscritto e ripubblicato) e Dalla Gustav e l’Agro Pontino (Il Gabbiano 1994), e Cronache da due fronti (edito 2004), nella ricorrenza degli 80 anni dalla fine del conflitto, pubblica con Barzilando degli editori Mauro e Massimiliano Vari, il nuovo lavoro per “raccontare ancora una volta la guerra subita da uno dei pochi territori italiani nei quali furono accesi due fronti, la linea Gustav e lo Sbarco Anzio-Nettuno che aprì poi il fronte Littoria-Cisterna-Aprilia. Ma anche per riflettere sulle relazioni tra quella guerra e oggi”.

Il libro che presenta anche una ricca appendice fotografica dsarà presentato con l’autore, da Clemente Ciammaruconi.