Latina calcio, i supporters chiedono certezze per il futuro

Un incontro con la dirigenza del Latina Calcio per chiarire il futuro della società e per avere risposte su alcuni argomenti, dalla questione stadio al mercato, dai rapporti con il Comune alla comunicazione. E’ quanto richiesto dalla tifoseria organizzata nerazzurra con il coinvolgimento delle testate giornalistiche locali e di alcuni amministratori comunali. La proprietà ha accolto la richiesta, convocando l’incontro, aperto a tutti, per giovedì alle 18.30 al Francioni.

Questo il testo dei tifosi del Latina pubblicato sulle pagine social

Giovedì 6 giugno alle ore 18:30, presso lo stadio Francioni (prato porta carraia) ci sarà un “incontro aperto” organizzato da noi tifosi per chiarire il futuro del Latina calcio.

Oltre alla società, sarà presente il Comune di Latina, varie testate giornalistiche locali. Estendiamo dunque l’invito anche a eventuali imprenditori interessati alla causa.

Affinché finalmente ci sia trasparenza sull’argomento verranno poste alcune domande su vari temi attinenti al rapporto tra comune e società, comunicazione tra tifoseria e società, e progetti futuri di quest’ultima

L’ingresso sarà aperto a tutti e il nostro compito sarà solo quello di ascoltare le risposte alle domande che verranno poste da un solo rappresentante.

Oltre ai nostri interrogativi ci sarà sicuramente chi le domande le fa di lavoro quindi ribadiamo il concetto che la nostra presenza dovrà essere puramente quella dell’ascolto; tireremo le somme a fine incontro per poi muoverci nella maniera più opportuna nelle giusti sedi.

Chi ha davvero a cuore lo sorti del Latina calcio è pregato di presentarsi e di unirsi a noi.

APPUNTAMENTO GIOVEDÌ 6 GIUGNO, ORE 18:30 PORTA CARRAIA STADIO FRANCIONI

TIFA LA SQUADRA DELLA TUA CITTÀ

I tifosi del Latina calcio