Latina, il Palazzo Key è stato confiscato

LATINA – Il Palazzo Key a Latina è stato confiscato. Lo ha deciso la Cassazione chiamata a sciogliere l’ultimo nodo che riguarda lo scheletro di cemento in pieno centro a Latina. Lo riporta questa mattina il quotidiano Latina Oggi. La vicenda giudiziaria del palazzo di Largo Don Bosco era in piedi da anni e il reato di infedeltà patrimoniale era stato dichiarato prescritto, restava in piedi solo la questione riguardante la confisca e ora i giudici della quinta sezione penale della suprema corte si sono pronunciati. I giudici hanno deciso per la confisca e le statuizioni patrimoniali, sarà risarcita la Key srl. Il grattacielo era stato sequestrato dopo un’indagine della procura di Latina e della Guardia di Finanza.