Latina, l’assessore Nasso: “Le colonie per bambini con disabilità si svolgeranno regolarmente”

LATINA – L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Michele Nasso, ha assicurato che le colonie estive per bambini con disabilità si svolgeranno regolarmente, grazie ad una delibera già predisposta che verrà approvata nella prossima seduta della Giunta. Negli anni scorsi, ha chiarito Nasso, il Comune usufruiva delle ore non utilizzate relative all’assistenza scolastica per il servizio dedicato ai centri estivi. Quest’anno, in mancanza di ore a disposizione, sono state reperite in un altro modo le risorse necessarie e il servizio partirà senza alcun ritardo dal primo luglio.