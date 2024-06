Latina, oggi è bollino rosso

LATINA – Dopo la giornata da bollino arancione vissuta ieri insieme ad altre 14 città italiane, Latina si prepara per le alte temperature previste per oggi che la inseriranno tra gli otto centri della nazione da “bollino rosso”. Per colpa del temuto anticiclone “Minosse” salirà dunque il livello di rischio, che comporterà condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.