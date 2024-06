Mattarella: “Basta sfruttamento, contrastare il caporalato”

Da Solferino, dove si trova per i 160 anni della Croce Rossa il presidente della Repubblica Mattarella tuona contro lo sfruttamento del lavoro dopo la morte di Satnam Singh

“Contro i valori di solidarietà e di civiltà “stridono – gravi ed estranei – episodi e comportamenti come quello registrato tre giorni addietro, quando un giovane lavoratore immigrato è morto, vedendosi rifiutare soccorso e assistenza, dopo l’ennesimo tragico incidente sul lavoro. Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno – che affiora non di rado – di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli” .Lo sfruttamento illegale del lavoro è un “fenomeno che, con rigore e fermezza, va ovunque contrastato, eliminato totalmente e sanzionato, evitando di fornire l’erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo” ha detto il presidente Sergio Mattarella. “Contro questi fenomeni – ha aggiunto il presidente Mattarella nel suo intervento a Solferino – risaltano e rassicurano i valori e il messaggio che diffonde la Croce Rossa, Mostrando interpretazione concreta al rispetto della dignità di ogni persona, di solidarietà, di contributo dell’Italia alla crescita civile in ogni luogo e in ogni momento”.