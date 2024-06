Morti sul lavoro, non si ferma la scia di sangue: 22enne travolto da un trattore a Minturno

MINTURNO – Non si ferma la scia di sangue che sta investendo il territorio pontino in merito alle morti sul lavoro. Un ragazzo di 22 anni è infatti morto oggi a causa delle gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato da un trattore in un piccolo appezzamento agricolo in cui stava lavorando. E’ accaduto a Minturno e secondo la ricostruzione dei carabinieri il ragazzo era intento a lavorare nei campi, quando il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato e lo ha travolto.

“Non si sono mai contate così tante morti in pochi giorni in provincia di Latina che io ricordi”, spiega Luigi Garullo, segretario della Uil di Latina. Solo la scorsa settimana la tragica morte di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo che una macchina agricola gli ha tranciato di netto il braccio e ferito gli arti inferiori e il datore di lavoro, invece che accompagnarlo in ospedale, lo ha abbandonato davanti alla sua abitazione provocandone il dissanguamento. Nei giorni successivi un agricoltore di 62 anni è morto a Cisterna avvolto nell’incendio che ha interessato la sua trebbiatrice, lo scorso 23 giugno un giovane operaio è morto ad Aprilia dopo essere precipitato dal tetto di un capannone.

(foto d’archivio)