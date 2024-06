Non poteva avvicinarla, ma è stato trovato in macchina con lei. Arrestato 52enne di Bassiano

BASSIANO – Non poteva avvicinarsi a lei, secondo quanto disposto da una specifica ordinanza, eppure quando è stato fermato dai Carabinieri su via Ninfina, era proprio in macchina con la donna dalla quale doveva stare almeno a 500 metri di istanza. Per questo i Carabinieri di Bassiano hanno fermato e poi arrestato un uomo di 52 anni residente a Bassiano.