Plebiscito a Prossedi, stravince Angelo Pincivero

PROSSEDI – Angelo Pincivero si conferma sindaco di Prossedi per la terza volta consecutiva. La lista Insieme per Prossedi, Pincivero Sindaco – Pisterzo, Prossedi, La Torre, del candidato sindaco Angelo Pincivero ha ottenuto l’88,88% di voti, una riconferma importante per il primo cittadino che è alla guida di Prossedi dal 26 maggio 2014.

«Il risultato delle urne conferma con forza e chiarezza che i miei concittadini hanno apprezzato quello che abbiamo fatto in questi primi anni e confidano che, nei prossimi anni a venire, potremo continuare a lavorare con l’obiettivo di rendere il nostro un paese capace di attrarre e anche di crescere. Sarò, come al solito, il sindaco di tutti anche di coloro che in questa tornata elettorale hanno preferito fare scelte diverse: questo risultato, molto molto importante per me e per la mia squadra, ci mette di fronte a una nuova e stimolante fase in cui dovremo disegnare il futuro di Prossedi, Pisterzo e La Torre e fare in modo che questa zona possa continuare a crescere, evitare lo spopolamento, mantenere i servizi e continuare ad attrarre sia turisti sia aziende a tutto vantaggio della collettività. Ringrazio gli elettori che hanno manifestato, con il voto, il loro diritto e sono felice della notevole affluenza. Ringrazio i candidati consiglieri della lista, sia gli eletti, sia i non eletti, confermando fin da ora che tutti insieme continueremo a lavorare con passione: per portare a termine questo compito servirà l’esperienza di tutti quelli che si sono dati da fare. Una cosa positiva è rappresentata dal fatto che in tutti questi anni abbiamo saputo migliorarci come uomini prima di tutto e anche come amministratori, molti volti sono cambiati ma tutti hanno dato un contributo importante e per questo ringrazio di cuore chi ha lavorato con me per rendere questo territorio il gioiello che è oggi».

Nella precedente tornata elettorale, con il 91,83, Angelo Pincivero era risultato il sindaco più votato della provincia di Latina. In queste ultime elezioni, nonostante una lista concorrente in più (per un totale di tre), il risultato elettorale è stato notevole: Angelo Pincivero è stato eletto con l’88,88% dei voti. Alta la percentuale dei votanti (70,77%), le schede nulle sono state tre, le schede bianche quattro e nessuna scheda contestata.