Ponza, la Regione Lazio dà l’ok per aumentare le corse da Anzio

PONZA – La Regione Lazio ha accolto la richiesta dell’amministrazione comunale di Ponza per ampliare le corse da e verso l’isola. A renderlo noto è lo stesso sindaco Francesco Ambrosino. “Erano decenni che Ponza non aveva il numero di corse attuali e apprezziamo molto che in questo periodo di enorme difficoltà, legato alla mancanza di un contratto e ad un servizio in proroga per le vicissitudini legate al bando di gara, la Regione ci abbia accordato questa integrazione. Questa disponibilità ci lascia speranzosi in un miglioramento sensibile del suddetto collegamento per gli anni a venire. Per l’isola di Ponza il collegamento dal porto di Anzio è di estrema importanza sia per la vicinanza a Roma ma anche per le potenzialità di intercettare quell’utenza italiana ed estera che utilizza l’hub aeroportuale di Fiumicino”.