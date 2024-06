Ponza, oggi l’interrogatorio di Danilo D’Amico

PRIVERNO – Attese nelle prossime ore le prime indiscrezioni sull’interrogatorio di oggi a Danilo D’Amico, l’ex consigliere comunale di Ponza arrestato per il reato di concussione. Venerdì scorso il 33enne è stato colto sul fatto dai carabinieri mentre intascava una mazzetta di 5mila euro da un imprenditore romano, a quanto pare in cambio di un appalto da 50mila euro per la pulizia e la manutenzione del verde sui sentieri dell’isola. Ha incontrato D’Amico il Gup del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce.