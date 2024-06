Porto Canale di Rio Martino insabbiato, stop alle barche

LATINA – Stop all’ingresso e all’uscita delle barche dal porto canale di Rio Martino. Lo stabilisce un’ordinanza della guardia costiera di Terracina perchè attualmente il porto ricadente nel territorio dei comuni di Latina e Sabaudia non è accessibile in sicurezza da parte di nessuna unità navale a causa dell’insabbiamento che interessa lo specchio acqueo prossimo all’imboccatura, di conseguenza l’ordinanza dispone il divieto per qualsiasi imbarcazione. Ora i vari enti devono disporre gli interventi necessari a ripristinare la sicurezza delle unità navali.