Prof pedofilo, il pm chiede 9 anni e 4 mesi di carcere

LATINA – Nove anni e quattro mesi di carcere per gli abusi sui ragazzi minorenni, è la richiesta di condanna avanzata dal pm Giorgia Orlando a carico di Alessandro Frateschi, l’ex prof di religione arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore e pedofilia. Il processo si sta svolgendo con con rito abbreviato, davanti al giudice Laura Morselli al tribunale di Latina. Oggi il pm ha ricostruito la lunga lista di episodi contestati all’ex insegnante ed ex diacono della Diocesi di Latina.

Secondo l’accusa l’uomo entrava in confidenza con i suoi alunni e i ragazzi conosciuti nell’ambito ecclesiastico per poi inviare materiale pornografico e, in alcuni casi, passando ad azioni concrete in atteggiamenti intimi. Il prof di religione, ora i carcere dopo un periodo passato ai domiciliari, aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato che garantisce lo sconto di un terzo della pena. Si tornerà in aula il 12 luglio quando la parola passerà alle parti civili e alla difesa, poi il giudice emetterà la sentenza.