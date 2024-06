Riapre Parco San Marco a Latina, l’appuntamento venerdì alle 18

LATINA – Riaprirà domani, venerdì 28 giugno, il Parco San Marco a Latina dopo il Bando vinto dalla Coco Bar Srl di Maroka Intini. L’inaugurazione è prevista per le ore 18 e le idee da mettere in campo sono tantissime. “Abbiamo intenzione di fare investimenti a breve per sistemare il parco giochi per i bambini che ora ha qualche gioco rotto – spiega Fabio Intini, papà di Marika – Il posto è molto frequentato da famiglie e bambini quindi è nostra intenzione fare in modo che tutto sia sicuro per loro”. Ma non solo : “L’idea è quella di far diventare Parco San Marco un luogo di ritrovo per tutti affinchè quella parte della città torni a vivere. Quindi saranno in programma anche eventi culturali, mostre di foto, serate musicale, insomma ridare vita a un quartiere in cui siamo nati”. E infatti Marika fin da piccola giocava proprio al Parco San Marco ecco perché l’intenzione è quella di aprire anche ad eventi sportivi e dimostrazioni. “Soprattutto in questo periodo dell’anno, il centro città non è molto frequentato, la maggior parte delle persone va al mare, ma finora non c’era neanche la possibilità di scegliere perché di parchi per bambini praticamente in città non ce ne sono”. E l’idea è quella di ripescare nelle tradizioni: “Una volta – ricorda Fabio – in quella zona c’erano le feste di quartiere organizzare dagli imprenditori locali quindi sarebbe bello far rivivere un po’ quello spirito di aggregazione. L’intenzione è questa”.

