Rissa tra stranieri e Terracina: 4 aresti

TERRACINA – Ieri pomeriggio i poliziotti del Commissariato di Terracina e i Carabinieri della Compagnia di Terracina, hanno arrestato in flagranza di reato 4 cittadini stranieri, tutti responsabili di rissa aggravata, tre dei quali anche responsabili di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Le forze dell’ordine, dopo alcune segnalazioni, sono intervenute nel quartiere Capanne per una rissa in atto. Uno degli stranieri ha dichiarato di essere stato colpito al viso da altri due soggetti con una mazza da baseball, trovata in effetti sul posto insieme a un coltello e un taglierino, tutto sequestrato.

Accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di Terracina per gli accertamenti, gli stranieri sono venuti di nuovo alle mani con necessità di intervento del Personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri per sedare l’ulteriore rissa, nella quale sono rimasti feriti due poliziotti ed un carabiniere.

Tutti e 4 gli stranieri sono stati arrestati, in attesa della Direttissima che si è svolta questa mattina e all’esito della quale per uno dei soggetti coinvolti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa con dispositivo elettronico di controllo.