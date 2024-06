Sabaudia, la Stradale ferma un camion trasporto merci sequestrando 1.300 chili di mozzarella

SABAUDIA – Gli Agenti della Polizia Stradale di Terracina, nella mattinata di ieri hanno controllato un mezzo pesante adibito al trasporto merci sulla Pontina all’altezza di Sabaudia. Il veicolo, hanno accertato gli agenti, aveva l’impianto di refrigerazione non funzionante e pertanto gli alimenti contenuti al suo interno non erano conservati in regime di temperatura controllata. I “centauri” hanno richiesto l’intervento del personale della ASL di Latina che ha dichiarato la merce non più idonea al consumo. I 1.300kg di mozzarelle, destinati al mercato locale, sono stati sequestrati e distrutti tramite ditta specializzata del settore. Il conducente del veicolo è stato sanzionato per oltre mille euro e gli è stata addebitata la spesa dello smaltimento della merce per oltre 1600 euro. Sempre nella stessa giornata è stato sospeso dalla circolazione un altro veicolo destinato al trasporto alimenti risultato non in regola con la vigente normativa ATP.