Santi Cosma e Damiano, rubano in casa di un avvocato e poi lasciano la refurtiva in strada

SANTI COSMA E DAMIANO – I Carabinieri della Stazione di SS. Cosma e Damiano hanno ritrovato nelle campagne vicine al centro cittadino i reperti di un furto messo a segno alcuni giorni prima, quando i malviventi si sono introdotti nell’abitazione di un noto avvocato rubando un armadio metallico e vari oggetti di valore. L’armadio è stato recuperato con all’interno un fucile semiautomatico cal. 12, un bracciale e una collana in perle, un libretto postale e due carte libretto postale e due buoni fruttiferi. I militari hanno proceduto ai rilievi per prelevare le impronte digitali. Si tenta così di trovare la via per una svolta investigativa anche in sede scientifica. I Carabinieri che stanno conducendo le indagini stanno infatti vagliando tutte le piste e i motivi dell’abbandono della refurtiva.