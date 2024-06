Sezze Scalo, cade da una bisarca. Trasportato in eliambulanza a Roma

SEZZE – Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio a Sezze Scalo, in una ditta di vendita di materiale edile su via del Murillo. Per cause in corso di accertamento un uomo è caduto da una bisarca, parcheggiata nell’area del magazzino dell’azienda. L’uomo di 66 anni ha fatto un volo di 4 metri e ora i Carabinieri intervenuti sul poto stanno cercando di capire cosa sia accaduto. Il 66enne non è un dipendente della ditta, ma di una ditta esterna per i trasporti materiale. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 66enne è stato trasferito a Roma, non è in pericolo di vita.