Si è prolungata l’interruzione del flusso idrico ad Aprilia

LATINA – Per la giornata di ieri, 12 giugno, Acqualatina ha eseguito importanti lavori nel Comune di Aprilia, già programmati e comunicati nei giorni precedenti, che hanno richiesto l’interruzione del flusso idrico sull’intero territorio comunale, al fine di poter operare in sicurezza. La conclusione dei lavori, inizialmente prevista per le ore 22.00, è stata procrastinata alle prime ore di questa mattina (13 giugno), con normalizzazione ovunque del flusso prevista in tarda mattinata. I due prolungamenti sono stati causati da imprevedibili imprevisti tecnici emersi durante le attività di saldatura di una nuova condotta situata al di sotto della centrale di Carano.

Si è trattato di opere di manutenzione straordinaria urgenti e non rinviabili all’interno della centrale di Carano.

La perdita creatasi stava, infatti, allagando progressivamente la centrale e, se non si fosse intervenuti, si sarebbero riscontrati danni molto più gravi che avrebbero compromesso la sicurezza dell’impianto e il servizio in modo significativo.

La squadra tecnica, composta da circa 10 professionisti, ha avviato i lavori nel pomeriggio di ieri e ha operato per tutta la notte, senza soste, al fine di portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile.

Grazie a queste attività, la centrale di Carano può ora beneficiare di una nuova condotta e di una portata ottimale del flusso.

Acqualatina ha messo a disposizione della cittadinanza tre autobotti e ha fornito costanti aggiornamenti, attraverso l’Unità di Pronto Intervento, con SMS puntuali agli utenti, email e PEC a media e istituzioni e pubblicazione dell’informazione sul sito web aziendale.