Tiro con l’arco, a Latina la finale nazionale dei giochi della gioventù Pinocchio

LATINA – È stata presentata in una conferenza stampa al Circolo cittadino la finale nazionale dei giochi della gioventù Pinocchio. Nelle giornate del 15 e 16 giugno, le delegazioni di 21 comitati Fidarco si riuniranno a Piana delle Orme per disputare l’attesa finale nazionale. La competizione, che porterà a Latina oltre 500 persone, vedrà in campo ben 271 giovani arcieri e 76 tecnici, oltre a tutti gli accompagnatori.

“È un momento importante per Latina perché unisce due tematiche molto importanti, sport e giovani, in una cornice assolutamente da valorizzare”, ha detto l’assessore allo sport Andrea Chiarato

A organizzare la manifestazione l’arco club pontino guidato da Carlo Calvacca, con la collaborazione del comitato regionale Fitarco Lazio, presieduto da Ernesto Carucci, secondo il quale “Questa finale è molto importante perché porterà qui a Latina molti giovani arcieri che hanno lavorato sodo per arrivare fin qui”.

“Questa non è una semplice gara – ha detto il consigliere federale Vittorio Polidoro – ma lascerà in tutti questi ragazzi un segno. E molti di loro possono ambire a entrare nella nazionale italiana. Ovvio che prima di tutto ci sarà una sfida tra i vari comitati, ma il tiro con l’arco è uno sport particolarmente inclusivo quindi sono certo che tutte le squadre sapranno applicare quel fair play che è proprio di questa disciplina, a volte definita di nicchia, ma che sta prendendo sempre più piede”, ha spiegato.

Il logo della finale Pinocchio è stato realizzato da un’alunna del liceo artistico Buonarroti di Latina, Irene Tarabù, che ha vinto il concorso tra tutti i loghi arrivati e che ha commentato così

