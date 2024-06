Tripodi e Mitrano: “Dopo anni di abbandono, nuovo piano aziendale per la Asl di Latina”

LATINA – “La sanità pontina ha finalmente ricevuto un nuovo piano aziendale dopo anni di abbandono, il che è una notizia positiva per tutta la nostra comunità locale. Dopo anni di difficoltà economiche e abbandoni, l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) è pronta al rilancio dei servizi territoriali per garantire una migliore assistenza ai cittadini, così come previsto dalla delibera di Giunta. Ora è tempo di mettere a terra i programmi. Grazie agli sforzi congiunti del personale sanitario e della direzione aziendale, si avvia una nuova stagione per implementare nuove strategie e migliorare l’efficienza dei nostri servizi. Siamo consapevoli che la salute dei cittadini è una priorità assoluta e ci impegniamo ad assicurare la massima qualità nell’assistenza e nella cura dei pazienti. Continueremo a lavorare duramente per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti, e ringraziamo la comunità per il supporto costante che ci ha fornito in questo percorso di rinnovamento, ma anche per i sacrifici sofferti negli anni passati. Questo nuovo piano, nonostante il grave deficit economico in sanità, potrà contribuire a migliorare l’accesso ai servizi sanitari anche grazie all’innovazione tecnologica, la qualità dell’assistenza e la gestione delle risorse nel settore sanitario locale. Speriamo che questo sia il primo passo verso un miglioramento generale della sanità pontina e che possa portare benefici tangibili a tutti i nostri cittadini”, così in una nota congiunta Orlando Angelo Tripodi, vice presidente commissione Sanità alla Pisana, e Cosmo Mitrano, presidente commissione Lavori pubblici.