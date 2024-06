Truffa ai danni dello stato, Guardia di Finanza scopre evasore a Fondi

FONDI – Una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di evasione fiscale svolta dalla Guardia di Finanza di Latina ha consentito ai finanzieri di dare esecuzione a un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Gip del Tribunale di Latina. Gli accertamenti hanno riguardato un professionista del posto che operava attraverso una serie di società con sede su tutto il territorio nazionale il quale, secondo quanto ricostruito dai finanzieri della Compagnia di Fondi, avrebbe omesso di dichiarare al fisco i compensi incassati per gli anni 2018 e 2019. Secondo le indagini e gli incroci delle banche-dati, sono stati ricostruiti redditi non dichiarati per oltre due milioni di euro ed un IVA non versata nelle casse dell’Erario per oltre 400.000 euro. Il provvedimento di sequestro preventivo ha permesso di cautelare 5 tra autoveicoli e moto, disponibilità su conti correnti personali e una villa a Sperlonga. Il professionista è stato denunciato per dichiarazione infedele ai fini IVA e delle Imposte Dirette.