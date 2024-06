Tunisino irregolare rimpatriato dalla Polizia di Latina

LATINA – La Polizia di Latina, nell’ambito dell’attività volta a prevenire attività criminose riconducibili a soggetti irregolari sul territorio italiano, questa mattina ha proceduto all’accompagnamento alla frontiera di Fiumicino per il rimpatrio, di un cittadino Tunisino, di 42 anni.

Entrato in maniera irregolare, è rimasto fino ad oggi sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo, diritto che la competente Commissione Territoriale con due diversi provvedimenti non gli ha riconosciuto per carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per legge. A seguito dei controlli effettuati dall’Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso l’ordine di accompagnamento immediato alla frontiera convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente, che ha consentito l’esecuzione del servizio di accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Il rimpatrio è avvenuto questa mattina alle ore 10:45 con volo diretto a Tunisi.