Vandalizzati i cestini Abc in centro a Latina, scattate le denunce

LATINA – ABC Latina segnala che, negli ultimi giorni, sono stati segnalati numerosi episodi di vandalismo ai danni dei nuovi cestini gettacarta installati recentemente in centro, presso l’area delle Poste. In particolare, numerosi coperchi dei cestini sono stati divelti causando non solo un danno economico, ma anche un peggioramento delle condizioni igieniche e del decoro urbano.

L’Azienda ha prontamente denunciato tali atti vandalici alle autorità competenti, auspicando che le indagini possano individuare i responsabili.

I nuovi cestini, posizionati nei mesi scorsi in diverse aree della città, fanno parte di un progetto di ammodernamento del servizio di raccolta rifiuti urbani. Questo investimento significativo è stato scelto per la funzionalità, l’estetica, la resistenza e la facilità di manutenzione dei cestini. Tuttavia, i ripetuti atti di vandalismo compromettono l’efficacia del servizio e arrecano danni all’intera collettività.

L’Azienda continuerà a monitorare la situazione e a collaborare strettamente con le autorità per garantire la tutela del patrimonio urbano e la sicurezza dei cittadini. Invitiamo chiunque sia testimone di atti vandalici a segnalarli prontamente alle forze dell’ordine. Confidiamo che l’inserimento delle nuove guardie ambientali rafforzi l’attività di controllo e vigilanza, soprattutto nelle aree più critiche.

Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini affinché episodi simili non si ripetano e si possa contribuire, insieme, a mantenere la città pulita e ordinata.