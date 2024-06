Violenza, botte e minacce, braccialetto elettronico per un 34enne di Terracina

TERRACINA – Ieri la Polizia ha eseguito un’Ordinanza che dispone il Divieto di Avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 34enne di Terracina, ritenuto responsabile dei reati di Stalking, Tentata Estorsione e Rapina. La vittima, ha raccontato prima oralmente e poi in sede di testimoniale di aver ricevuto percosse e minacce. La vittima ha poi raccontato di altri episodi nei quali l’uomo, avendola vista in strada mentre era in auto, si era fermato restando per diverso tempo a fissarla. Nel corso delle attività sono stati poi acquisiti messaggi audio inviati alla vittima, nei quali l’indagato le rivolgeva chiare minacce di morte, confermate anche dall’esibizione di due bossoli d’arma da fuoco, che l’uomo le avrebbe mostrato facendole intendere che sarebbero stati per lei in caso di denuncia. L’A.G. ha dunque richiesto l’applicazione della misura cautelare.